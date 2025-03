Repliik: ära trügi mu ukse taha!

Olen ise olnud Nublu klient ja kogemus on sellega täitsa olemas. Lühidalt, minu meelest oli see täielik raha tuulde loopimine. Sama tulemuse saab kätte targa suitsu- ja vingugaasianduriga, mis maksab mitu korda vähem. Ent see pole jutu iva. Käies poes ja nähes sealseid müügiinimesi, hoian tavaliselt hinge kinni ja pistan näo telefoni taha, et jumala eest keegi minuga rääkima ei tuleks. Nüüd selgub, et isegi oma kodus ei saa rahu. Me elame ju nutiajastul. Kui ma tahan teenust, siis tellin selle ise veebilehe kaudu. Selline pealepressimine ja ukse taha lunima tulemine ei tekita minus soovi teenust osta, vaid pigem vastikust selle firma suhtes.