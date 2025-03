Aprilli suuremad pensionid jõuavad saajateni harilikust pisut hiljem

Nii nagu pensioni suurus, on pensionitõus indekseerimise tulemusel igaühel erinev. Sotsiaalkindlustusameti pensionivaldkonna juht Alla Himma selgitas, et indekseerimisel suurendatakse nii pensioni baasosa kui ka aastahinnet. "Baasosa on pensioni alustala, mis on kõikidel vanaduspensioni saajatel ühesugune. Aastahinne aga mõjutab pensioni vastavalt inimese tööpanusele," ütles Himma ja tuletas meelde, et 5. aprill on sel aastal laupäev. "Aasta algusest kehtib uus kord – kui see kuupäev satub nädalavahetusele, tehakse väljamaksed järgmise kahe tööpäeva jooksul. Seetõttu kantakse aprillis pensionid ja sotsiaaltoetused üle esmaspäeval, 7. aprillil." Sotsiaalkindlustusamet palub inimestel arvestada, et raha võib laekuda terve esmaspäevase päeva jooksul, ning planeerida oma finantsasju sellest lähtuvalt.