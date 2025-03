Tegemist on juba neljanda Prantsuse kergjalaväekompanii rotatsiooniga Eestis. See kinnitab kahe riigi tugevaid suhteid ja ühiseid püüdlusi Euroopa julgeoleku tagamisel.

​Kompanii peamine ülesanne on harjutada koos Kaitseliidu vabatahtlikega, et tugevdada Eesti riigi kaitset. Kõrge mobiilsusega sõidukitega varustatud üksus pakub võimekust, mis on kohandatud Ida-Euroopa strateegilistele vajadustele ja maastikule. Ühised õppused hõlmavad lahingustsenaariume linnatingimustes, vaenlase kurnamisoperatsioone ning vastutegevuse manöövreid avamaastikul.