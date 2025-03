Kaido Ole toob Rakverre tsirkuse!

Näitusel on väljas peaaegu kümme tööd, millel kunstnik on valdavalt kujutanud iseennast. Kaido Ole loomingut iseloomustavad suuremõõtmelised maalid, mis pealtnäha võivad tunduda masinlikud, kuid tegelikult on täis sümboleid ja ideid. Ole sõnul on oluline, et teos töötaks igal ajal ja kõnetaks iga vaatajat. "Usun eelkõige kvaliteeti, väga heasse töösse, sest see on universaalne. Pole tähtis, mis täpselt kunstniku seda tehes ajendas, sest väga hea taies kõnetab väga erinevaid inimesi väga erinevatel aegadel," kõneles ta. Kunstnikule on tähtis ka tasakaalu ja eneseiroonia säilitamine. "Kui sa väga ei püüa ja ei taha, siis midagi erilist ei sünni, samas on inimlikkuse säilitamiseks väga oluline näha oma pingutuste ja ka saavutuste suhtelist naeruväärsust. Kuidas aga siiralt pingutada ja samas selle üle muiata, see on paradoks ning toimiva tasakaalu leidmine seal vahel paras kunsttükk. Aga võimalik," arutles kunstnik. Oluline on siinkohal mainida, et Kaido Ole ei loonud maale spetsiaalselt Rakvere Galerii jaoks, vaid soovis lihtsalt eksponeerida lähiajal valminud töid.