Sarja ühe eestvedaja Siiri Kohveri sõnul on Eestis suusasarja päris raske korraldada. Alguses plaanisid korraldajad, et jaanuarist märtsini saab igal kolmapäeval järjest suusatada. Ilmataat seda ei võimaldanud. Jaanuari lõpus ja veebruari alguses oli lund nii kasinalt, et kaks etappi läksid vett vedama.