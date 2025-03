Nädala kaja: printsi ilmutus

Need ajatud lauluread omandasid erilisema tähenduse selle nädala lõpul, kui Eestisse saabus visiidile Briti sinivereline, Ühendkuningriigi troonipärija prints William. Pealinlastele avanes võimalus minna kuninglikku kõrgust vaatama ja tervitama Telliskivi linnakusse, paljud seda võimalust ka kasutasid. Eriti õnnelikud olid need, kes said tulevast kuningat oma käega katsuda või temaga selfi teha.

Teleri vahendusel võis näha paljude printsi tervitama läinud inimeste silmis sellist imetlust ja siirast rõõmu, nagu võis tunda 19. sajandil püha Bernadette, kui Neitsi Maarja end talle 18 korda jutti ilmutas. Aga see kõik on tore, sest pole midagi kurta, kui inimesed leiavad helgeid hetki argipäeva halluse sees.

Printside ja printsesside lood on mulle kahe väikese lapse emana tuttavad küll. Printsessid on neis lugudes tavaliselt üsna saamatud ja perspektiivitud, ootavad vaid, et kuskilt saabuks prints, kes nad haljale oksale aitaks. Printsessi peamine ülesanne on olla ilus.