Nädala lind: kaldapääsuke

Kui meie oleme harjunud talguid pidama «Teeme ära!» kampaania korras mai alguses, siis kaldapääsukeste uuristamistalgud toimuvad mõnevõrra hiljem, mai lõpus või juuni alguses. Aga vahva on see, et ka mõni linnuliik talgutest lugu peab. Kaldapääsuke on üldse tähelepanuväärne lind selle poolest, et tal on suur kokkuhoidmisinstinkt. Pesakoopad võivad üksteisele väga lähestikku asuda, nagu meie suurtes korrusmajades korterid. Ka toiduotsinguil lennatakse enamasti ikka koos, õhk veekogude kohal lausa kihab osavatest lendajatest. Nii nagu kõigile pääsukestele kohane, püütakse kogu toit õhust, ja soojade suveilmadega seal putukatest puudust pole.