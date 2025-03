Inimeseõpetus koolis: eluks vajalike arusaamade kujundamine

Kuigi ainekavas on seatud õpetajatele ette, millised teemad peab tundides läbi võtma (näiteks tervis, murdeiga, sugu ja seksuaalsus) – esmapilgul need põhikooliaastate jooksul korduvad –, saavad õpetajad valida materjali, mida nad tunnis kasutavad ja kuidas ainet õpetavad.

Kadrina keskkooli ajaloo- ja inimeseõpetuse õpetaja Evelin Tiiter ütleb, et ehkki ainekava on õpetamisel aluseks, on inimeseõpetuses oluline olla tundetaiplik ning õpetada südamega.