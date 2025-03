Maarja Vaino avaldas Rakvere lubaduse

Alustuseks publikut rahustanud, et tulemas pole mingi entsüklopeediline ülevaade kirjandusloost, pakkus Vaino sisuka põneva tunni. Meenutades keele- ja kirjandusteadlast Karl Mihklat, kes rahvalauludele viidates on öelnud, et õnnelik oli see eestlane, kes võis Virumaal elada, veel õnnelikum eesti neiu, kes virulasega naitus, olid pealtvaatajad hetkega võidetud.