​Maja on leekides. Politsei on liikluse Pikal tänaval sulgenud, kohal on ka kiirabi. Politsei manitses suurt rahvahulka võimalikult kaugele hoidma, sest oletati, et Pariisi Tulede äris võib seista pürotehnikat. Äri omanik saabus kohale ja kinnitas, et nii see pole ja olukord on pürotehnilises mõttes ohutu, kinnitas päästeameti pressiesindaja.