Alzheimeri tõvele loodetakse vaenlast nartsissist

Metsikult kasvavaid nartsisse võib leida väga laialdaselt: nii pea kogu Euroopas kui ka Uus-Meremaal, Austraalias ning USAs. Need on õrnemad ja väiksemad kui aialilled, harilikult sidrunkollase trompetikujulise lisakrooni ja valkjate kroonlehtedega. Metsikud nartsissiväljad võivad ootamatult silmapiirile tõusta rohumaadel või metsa varjus. Kahjuks on metsik nartsiss juba paarsada aastat teinud vähikäiku, sest häirimatud kasvupaigad vähenevad ja kiiresti on levinud ka komme lilli välja juurida. Ent visalt püsib uskumus, et seal, kus õitsevad metsnartsissid, on kunagi olnud mõni püha vaimupaik.