Päästjad tõttasid põlengult teisele

Reedel, 21. märtsil kella 22.40 helistati häirekeskusesse, et Väike-Maarja vallas Ebaveres on tööstushoone korstnas suur leek. Päästjad tegid kindlaks, et tootmisettevõttes põletati kontrollitult üleliigset gaasi ning tulekahju ei olnud.

Laupäeval, 22. märtsil kell 12.31 sõitsid päästjad välja Rakveres Karja tänaval toimunud liiklusavarii tõttu. Päästjad kontrollisid autode süttimisohtu ja puhastasid tee. Õnnetuses inimesed viga ei saanud.

Samal päeval kell 13.24 teatati lõkkest põlema läinud kulust Haljala vallas Varangu külas. Elanikud püüdsid põlengut rehadega kustutada, kuid see ei õnnestunud ja tuli liikus edasi. Ohus olid mets ja hoone. Põlenguala oli ligi 300 ruutmeetrit. Kuna maastik oli pehme, suure päästeautoga põlengukohale ligi ei pääsetud. Kustutustöödeks kasutasid päästjad maastikumasinat UTV. Kell 14.29 saadi põleng kontrolli alla ja kustutamisega saadi valmis kell 15.06.

Kell 19.48 helistati häirekeskusesse, et Rakveres Kungla tänava maja 5. korruse rõdul on prügikast põlema läinud. Põleng küll kustutati, kuid põlengukoht suitses edasi. Päästjad tegid selgeks, et põleng oli liikunud edasi seinakonstruktsioonidesse. Põlengu kustutasid ära Koeru kutselised ja Aasukalda vabatahtlikud päästjad.

Laupäeval oli päästjatel palju tööd ka Rakvere kesklinnas põleva hoonekompleksiga.

Pühapäeval, 23. märtsil kell 3.26 anti teada, et Vinni vallas Küti külas on korteris ahi keskelt kuum ja tunda on vinguhaisu. Kohapeal selgus, et ahi oli üle köetud ja siiber liiga vara suletud. Elaniku sõnul oli vingugaasiandur ka tööle hakanud. Päästjad andsid korralduse pöörduda korstnapühkija poole, et see ahju kontrolliks.

Samal päeval kell 9.51 tuli teade maastikupõlengust Väike-Maarja vallas Avispea külas. Põleng oli alguse saanud lõkkest. Teataja püüdis ise põlengut kustutada, kuid vajas abi. Põleng oli levinud 700 ruutmeetrile. Põlengu kustutasid lõplikult Väike-Maarja päästjad.

Esmaspäeval, 24. märtsil kell 00.42 andis turvafirma esindaja teada, et Vinni vallas Võhu külas ettevõtte territooriumil põleb midagi tünni sees. Suures metalltünnis põletati prahti, kuid ühtegi inimest juures ei olnud. Päästjad kustutasid põlengu.​