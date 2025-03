Rakvere vutimehed alustasid reformi läbi teinud liigat võidukalt

Käesolevast hooajast on liigasüsteem saanud korraliku reformi– suurenenud on nii meeskondade arv ja sellest tulenevalt ka mängude arv. Rakvere peatreeneri Tarmo Rebase sõnul on kogu liiga keskmine tase nüüd tugevam, mis ümberkorralduste üheks eesmärgiks oligi.



"Kokku tõsteti põhi/ida ja lõuna/lääs regioonide esimesed tugevaimad, lisaks veel Esiliiga B-st allapoole kukkunud meeskonnad. Nüüd on rohkem sõitmist ja rohkem mänge," rääkis Rebane. "Kindlasti positiivne ja hea plaan, aga meil on sel aastal raske, kuna mitmed põhitegijad on kaitseväes ja mitmed elukorralduste tõttu ära kolinud. Kõige suurem kaotus on Erik Andres Raja​, kes läks Austraaliasse tööle."



​Peatreener tõdes ka, et 2009. aastakäigu noored on küll peale tulemas, aga kuna liiga tase on kõvasti tugevam, siis päris valmis nad meeste seas tegutsemiseks pole. Seetõttu on neile mänguaega leida raske, aga kuna põhikoosseis on hõre, siis olude sunnil tuleb neil kaasa teha. "Sõjaväes on meil kolm kutti, nüüd on kevadised õppused ka ees ootamas, nii et mõni saab vutiväljakule tulla alles aprilli lõpus.



​JK Tarvas alustas hooaega FC Heliose vastu, keda viimasest kümnest mängust on võidetud seitse korda. Väljakuperemehed asusid küll 19. minutil Daniel Erik Kiuru​ väravast juhtima, kuid poolajapausiks olid rakverlased keskkaitsjate Kristo Remmelga ja



Henri Matias Eliste​ väravatest 2:1 juhtimas. Selle tulemusega ka mäng lõppes.



"Mõlemad väravad lõime nurgalöökidest. Ma olen mehi treeninud kaheksa aastat ja see oli esmakordne, et ühes mängus kaks väravat standardolukordadest tulevad," tunnistas peatreener Rebane. "Hooajaeelselt tegime hästi tugeva füüsilise põhja alla, teadsin et joosta jaksame, aga mänguliselt võime alguses veidi alla jääda. Aga võit on käes."



​Kodupubliku ees mängitakse juba 30. märtsil, kui vastu astub liiga liider Tartu Welco II.



