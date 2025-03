Haljala spordipoiss teenis "TV 10 olümpiastardi" võistlejasärgi numbriga üks

Kui kergejõustikutreeningu ajal Haljala spordisaali astuda, paistab üks noormees teiste seast pikkusega kohe silma. Möödunud kuul 14-aastaseks saanud Andero Bergström on 180 sentimeetrit pikk. Kui lapsed saalis kuulitõuget harjutavad, kaetakse pallisaali põrand mattidega. Kui on Andero kord kuul teele saata, on teistel lastel ülesandeks kuul matiga kinni püüda, et see läbi seina ei lendaks. See on vajalik abinõu hoolimata sellest, et Andero tõukab teistest tükk maad kaugemalt. Mis teha, spordimehe jõud ja geenid. Andero isa on tegelenud korvpalli, ema kergejõustikuga.