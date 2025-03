Porkunis tegutsenud inglane pani oma mõisa müüki

Kuulutus selle kohta, et Porkunis müüakse kolme kinnistut kogupindalaga 32 hektarit, ilmus portaali kv.ee 17. märtsil. Kuulutuses täpsustati, et kinnistutel asuvad viis hoonet: mõisa peahoone, koolimaja, töökoda, karjaköök-laut ja garaaž-ladu.

Adam Beaumont selgitas olukorda: «Meie algupärane idee oli luua puhkekodu tehnoloogia idufirmade töötajatele, et nad saaksid looduses aega veeta. Eesti on «ükssarvikute maa» ja õnneliku juhuse tõttu on Porkuni piirkond koduks paljudele ükssarvikute skulptuuridele, mistõttu tundub, et ajaloolistel omanikel oli visioon ka Eesti tuleviku kohta.»