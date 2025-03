Kuidas säilitada ravimeid ja teisi apteegitooteid?

Ravimiga kaasas olevale infolehele on märgitud lühidalt kõige olulisemad asjad, mida konkreetset ravimit kasutades teadma peab. Peaaegu kõige tähtsam on aga jäetud infolehe lõppu ja kannab pealkirja «Kuidas säilitada». See lühike lõik seal on üks oluline põhjus, miks ravimeid peab säilitama originaalpakendis.