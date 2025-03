Juhtkiri: paast puhastab vaimu

Poliitilised vaated on viimastel aastatel ajanud inimesi tülli ja peresid lahku. Kui riigikogus ei valita üksteise solvamiseks vahendeid ja piltlikult öeldes välguvad noad, siis võtavad sealsed hoiakud üle ka erakondade veendunud toetajad, nii et korralik poliitikapaast võiks olla väga tervitatav: puhastaks õhku, muudaks inimesed tasapisi jälle ekrelasest ja sotsist Jüriks ja Mariks ning seltskonnas, kus on poliitikapaastujad, ei oleks enam ohtu, et näiteks sünnipäevalaps lauaäärse poliitilistest vastastest puhtaks lööb.

Meediapaast või nutiseadmepaastki kuluks igale inimesele ära. Nutitelefon on kui mugav nuhtlus. Võtad korra kätte, et midagi konkreetset vaadata, ja juba oledki märkamatult üle kontrollinud suhtlusäpid ja surfad sotsiaalmeedias. See on juba nii sisse harjunud liigutus. Mõelda vaid, mida kõike päriselt asjalikku saaks ette võtta ajaga, mida telefonis skrollides tegelikult surnuks lööme. Vaadake oma ekraani kasutamise aeg üle. Ja analüüsige, kui palju sellest on asja pärast kulunud.