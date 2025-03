Galerii "Okaskrooni" juures mälestati märtsiküüditamise ohvreid

"Neid inimesi, kes 1949. aastal ära viidi, jääb järjest vähemaks," sõnas ürituse avakõnes Rakvere Memento ühenduse juhatuse esimees Liina Kuusk. Kuusk esitas mureliku küsimuse, et kas need, keda see kurb sündmus puudutanud ei ole, ikka teavad, ikka mäletavad. Ta rõhutas, et Siberisse saadetutest rääkides tuleks enne mõelda ja alles siis öelda, mõeldes sellega ka vanasõna "Enne mõtle ja siis ütle". Kuusk tõi esile keelekasutust puudutava mure, mis on seotud sõnaga "küüditatud". "Välja on kujunenud termin "küüditatud", mis pole pahatahtlik mõiste, kuid selle sõna varjus kaovad ära inimesed. Need, kes 1941. ja 1949. aastal Siberisse saadeti, olid emad-isad, lapsed, naised, mehed. Aga me kipume selle ära unustama," rääkis Kuusk. Ta rõhutas, et oluline on hoida kodust vägivaldselt viidute mälestust inimeste, mitte küüditatutena.