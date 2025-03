Tantsuansambel on öelnud, et aasta on möödunud tantsupeo tee tähe all – kes valmistub üldtantsupeoks, kes Virumaa tantsupeoks –, kuid üks oluline peatus sel teekonnal on ansambli kevadkontsert, kus tantsupere kohtub Vallimäe ringlaval täies koosseisus ja esitusele tulevad hooaja jooksul õpitud tantsud.