Nime(nalja) narritav needus

Nomen est omen – nimi on märk. See teadmine on lendlausena jõudnud tänapäeva antiikajast, täpsemalt rooma kirjandusest, sealhulgas Cicero ja Plautuse teostest. Iseasi, kuivõrd laseme sellel väitel või nime tähendusel end mõjutada. Mitte iga Vaike pole vaikne inimene, mõnigi Hele on hoopis tumedapäine ning Ebe söakas ja jõuline naisterahvas. Liiati võib ajaloost leida nii mõnegi ilusa eesnimega koleda kurjategija.