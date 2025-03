Rakvere kolmanda linnaliini buss suunatakse ajutisele ümbersõidule

Kui esialgu loodeti, et Vabaduse tänava renoveerimise ajaks ei pea muutma Rakvere linnaliinibussi nr 3 teekonda, siis nüüdseks on selgunud, et buss ja teetöö siiski segavad teineteist ja buss hakkab kesklinnast haigla poolde suundudes käima Seminari tänava kaudu.