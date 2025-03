Rakveres kuuleb pianist Johan Randveret

Johan Randvere iseloomustas mängimisele tulevat kava järgmiselt: "Mängin teoseid, mis mul sel hooajal kuidagi palju avastamist on pakkunud. Näiteks Bachi g-moll tokaata, mille noodi andis mulle kunagi ammu minu isa, öeldes, et see on üks tõeliselt hea ja vinge lugu. Olin siis 11 ja see oli selgelt liiga raske, kuid soov seda esitada ei läinud meelest. Nüüd siis lõpuks olen selle raske Bachi ära õppinud ja naudin seda väga. Lisaks mängin esimest korda avalikult ka Chopini nokturne. Nagu ikka, kõnetab Chopini muusika ühel õigel hetkel igat inimest ja see on lihtsalt nii ilus!"