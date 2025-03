Intervjuu Krossisõitja Priit Rätsep teeb comeback‘i: "See ei ole ühe aasta projekt"

Pea kuue aasta pikkune võistluspaus on Rätsepa nälga korralikult kasvatanud, ja kuna aeg surub takka, tuli teha otsus, kas nüüd või mitte kunagi. Otsus oli "nüüd". See tähendab, et Priit Rätsep on taas krossiradadel võistlemas ja osaleb Eesti ja Läti meistrivõistlustel. Avastardi plaanib krossimees teha maikuu esimesel nädalavahetusel Kiviõlis.