Põhja-Eesti ühistranspordikeskus valib taas aasta bussijuhti

Ühistranspordikeskus kutsub üles märkama bussijuhte, kes on oma sõbralikkusega teinud reisija päeva paremaks, kes on pakkunud sujuvat ja turvalist sõitu ning on alati abivalmid. Kandidaadi esitamise ja kiituse vorm on leitav ühistranspordikeskuse kodulehel ja see tuleb täita hiljemalt 20. aprilliks.