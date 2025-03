Rakvere haigla pani kiirabiauto oksjonile

Kuulutuses seisab, et 2009. aasta Volkswageni kaubik on tehniliselt heas korras ning eelmise aasta lõpus vahetati sellel välja nukkvõll ja klapid. Mootoriga on samuti kõik korras, lisaks on endiselt töövormis käigukast ja pidurid. Auto on hakanud aastate jooksul veidike roostetama, kuid on läbinud regulaarsed hooldused. Piltidelt on näha, et auto kaubikuosas on kiirabiauto aegadest alles jäänud kanderaam ja muud vaja läinud vahendid.