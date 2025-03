Ornitoloogiaühing ootab vabatahtlikke välitöödes kaasa lööma

Atlase koordinaator Andres Kalamees tõdes, et linnustik on pidevas muutumises – mõned uued liigid on laiendanud oma levikut ja asunud meile pesitsema, mõnede levik aga on ahenenud, hõrenenud või killustumas. «Uus linnuatlas aitab meil mõista, millised muutused on toimunud ja miks. See info annab tuge ja loob uut teadmist edasisele tööle ka praktilise looduskaitse valdkonnas,» ütles Kalamees. Koordinaatori sõnul ootab linnuvaatlejaid ees põnev ja sisukas periood ning see on võimalus avastada enda jaoks uusi liike ja panustada olulisse harrastusteaduse projekti.