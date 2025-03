Ele Metsalu jõudis treeneriametini isikliku kire kaudu, mis tal on olnud liikumise ja tervislike eluviiside vastu. Sport on ta elus kaua väga tähtsal kohal olnud ning see, kuidas liikumine suudab muuta inimeste enesetunnet, mõttemaailma ja enesekindlust, inspireeris teda süvitsi õppima seda, kuidas ka teisi nende sporditeekonnal toetada. Nüüd on ta avanud Vinnis omalaadse spordiklubi, kus saavad kokku füüsilise ja vaimse tervise arendamine.