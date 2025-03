Paljud ei tea, kuidas II sambast raha tulumaksuvabalt välja võtta

Ehkki inimlikult on soov kogu raha korraga välja võtta mõistetav, tasub fondipensioni kulu­tõhusa alternatiivina kindlasti kaaluda.

Lisaks tulumaksust pääsemisele toetab fondipension kogutud vara väärtuse kasvu väljamaksete ajal. Nimelt müüb fondivalitseja iga kuu maha teatud hulga investorile kuuluvaid fondiosakuid ja kannab müügist saadud raha inimese kontole, kuid kogu säästupotti ülejääv summa teenib väljamaksete perioodil tootlust edasi. Küll on oluline mõista, et kuivõrd olemasolevate varadega tehakse investeeringuid edasi ja finantsturud on pidevas muutuses, ei pruugi väljamakse olla iga kuu ühesugune.