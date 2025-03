Juhtkiri: kanepipesa võiks olla niidiotsaks

Tegelikult hakkab kirbe savuhais suviti linnas liikudes ninna tihemini, kui isegi eeldaks. Aga nüüd on üks koht leitud ja sellega tuleb tegeleda. Siinkohal on tervitatav spordikeskuse direktori initsiatiiv ja ilmselt on see nurk juba terava pilgu all.



Aga nagu politseinik ütles, ilmtingimata ei ole vajalik kanepitarvitajat karistada, vaid tuleb leida vajalik abi. Ja siinkohal peaks nüüd küll narkoprobleemiga kimpus oleva linna juhid jalad kõhu alt välja võtma ja tegutsema asuma, et probleemsetele noortele asendustegevus leida. Mitte jääma lootma sotsiaalministeeriumile, politseile või veel kellelegi kolman­dale.



Narkoprobleemile lahenduse leidmine saab alata üksnes tarvitajate kaardistamisest. Ainult siis, kui manustajad on teada, saab hakata nendega tegelema. Linnapea Triin Varek kurtis küll ühes hiljutises arvamusartiklis, et täiskasvanud narkotarvitajani on raske jõuda, aga noorteni jõudmine võiks olla vastava ala spetsialistide teadmisi arvesse võttes lihtsam. Vaevalt et spordikeskuse kõrval käivad koolapudelist savu kimumas edukad keskealised inimesed, pigem ikka noored.



Uimastitarvitajate pesa avastamine spordikeskuse territooriumilt juhatab kätte teeotsa sinna, kus sellised tegelased armastavad koos käia. Kindlasti on selliseid kohti linnas veel ja koostöös politseiga ei tohiks ju raske olla neid üles leida. Edasine on juba «tehniline küsimus» – politseinikud ja vastava ala spetsialistid teavad kindlasti paremini, kuidas neist kohtadest lähtudes ka tarvitajatel kraest kinni saada, et nimed kirja panna ja nii edasi.