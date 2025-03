Haridust ja kogemusi kogumas: Lääne-Virumaa noored välisülikoolides

Uppsala ülikooli magistriõppe esimesel kursusel tudeerib analüütilist keemiat Kairi Ojasoo, kes eelmisel suvel sai kätte Tartu ülikooli bakalaureusediplomi füüsika, keemia ja materjaliteaduse õppekaval. Sirgunud ja kasvanud on Kairi hoopiski Tapa vallas Saiakopli külas ning põhikooli lõpetanud Tapa gümnaasiumis, kust ta suundus edasi Nõo reaalgümnaasiumisse. Just Tapal sai neiu külge teaduspisiku, aga seda tänu matemaatikaõpetaja Mare Vahtramäele ja keemiaõpetaja Tõiv Haljasorule, oma panuse andis ka toonane klassijuhataja Kai Kivi. «Kuigi ma pole enam täna teps mitte nii pisike, siis on just see kool maalinud minust selle noore, kes täna maailma vallutab,» räägib Kairi.