RMK korraldas enampakkumise: karjamaa Siberis või Pukas

Riigimetsa majandamise keskus (RMK) kuulutas välja enampakkumised, et anda poollooduslikud kooslused taastamise ja hooldamise eesmärgil kasutusse. Enampakkumised toimuvad esimest korda elektrooniliselt riigimaa oksjonikeskkonnas.

Kokku läheb oksjonile 4022 ha maad üle Eesti. Lääne-Virumaalt on pakkumises neli maatükki. Viru-Nigula vallas saab rentida maad nii Siberi külas kui ka Paaskülas.

Rakvere vallas on saadaval maalapp Varudi-Altkülas.

Kõige suurem, 8,13-hektarine maatükk on enampakkumisel Vinni vallas Puka külas.

Kui varem tuli pakkumused esitada paberkandjal või kohale tuues, siis alates sellest aastast käib kõik digitaalselt. "Paberil ja ümbrikutes pakkumuste esitamine ja haldamine on ajamahukas ning keskkonnavaenulik. Elektrooniline oksjon seevastu tänapäevane ja kestlik lahendus, mis on ühtviisi mugav ja lihtne kasutada nii korraldajatele kui osalejatele. Lisaks võimaldab see kõigil jälgida hinna kujunemist reaalajas," selgitas RMK kinnisvaraosakonna juht Karl Mänd.