"Naabrist parema" võidupere peab Kadrina valda kerkiva koduga suuri plaane

“Saime siia väga soodsa krundi,” põhjendab Merill Lääne-Virumaale kolimist, aga lisab ruttu juurde, et on ka muid mõjuvaid põhjuseid. “Meil Askoga on tegelikult Lääne-Virumaa juured, mõlemad oleme Rakvere haiglas sündinud. Ja kuigi otsisime krunte üle Eesti, jäi just see maatükk eriliselt silma, kuna piirkond meeldib ja Viinistu vanaemani on vaid mõnikümmend minutit sõitu. Lisaks tundub mulle, et siin kogu aeg toimub midagi, jälgin suure huviga Kadrina gruppi.”