Peaasi.ee vaimse tervise kohvik kolib Rakveres keskraamatukogusse

"Rakvere vaimse tervise kohviku asukoha muutus on tingitud praktilisest põhjusest – kohviku olustik Art Cafés oli küll mõnus ja hubane, aga laupäevad on seal väga töökad ja rahvarohked, mis muutis mõned raskemad vestlused keerukaks," ütles peaasi.ee vaimse tervise kohvikute projektijuht Sandra Liiv. "Uueks asukohaks on keskraamatukogu, kes oli valmis meid enda juurde võtma. Raamatukogudega on meil hea koostöö ka teistes linnades ning nende kasuks räägib see, et inimestel on harjumus seal käia. Oleme Art Café omanikule ning töötajatele väga tänulikud esimeste Rakvere vaimse tervise kohviku päevade eest. Inimesed leidsid koha üles ning kohvik sai ennast kenasti käima," lisas Liiv.