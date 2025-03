Toorjuustu-kohupiimakreem on juba valmis tehtud, samuti on tööpinnal virnas biskviidipõhjad: kakaotumedad ja heledad. Siinsamas hakkab sündima neljakihiline tort. Otsekui filmis.

​Filmi ja romaani toob mõtteisse ka talu, mille köögis tort kuju hakkab võtma. See on Ukuaru talu. Heleni Tordid ja Küpsetised on tilluke ettevõte, mis asub Viru-Nigula vallas Kuura külas ning mille pagar, kondiiter, tööline ja boss on Helen Heinmets.