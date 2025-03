Loodusteaduste võistlus Katsekakk tõi kokku noored teadushuvilised

Väike-Maarja gümnaasiumi õppealajuhataja Anneli Küti sõnul on võistluse puhul oluline, et õpilased saaksid koolis omandatud teadmisi ka praktiliselt kasutada. «See on hästi praktiline ja lapsed peavad ka hästi praktilisi lahendusi leidma. Varasematel aastatel oleme ka roboteid ehitanud. Alati on oluline, et oleks loodusteaduste pool, mis hõlmab laborit, ja loovam ehitusülesanne,» räägib Kütt. Koolidesse saadetakse aga ainult märksõnad, mis teemad võistlusel tulla võivad, ning ülesanded selguvad alles kohapeal ja otseselt harjutada võistluseks ei saagi. «Need, kes tulevad, on väga tublid olnud. Teaduskooli tagasiside on ka alati väga positiivne olnud,» kiidab Kütt osalisi ning lisab, et sageli peitub just meeskonnatöös edu võti. Lastes huvi loodusteaduste vastu püsib. Kooli õppealajuhata ei tea enda sõnul, kas see on mõjutatud võistlusest, aga paljud noored on põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamiks hakanud valima füüsikat või keemiat.