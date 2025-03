"Täna on saabunud jälle see päev, aasta taas lennul on läinud, valagem klaasid kõik ääreni täis, laulame koos seda viit," laulsid külalised eakale daamile. Ja daam ise laulis ka.

"Ma olen väga liigutatud, et mul on selline sünnipäev. Ma ei arvanud, et ma nii vanaks saan, aga see juhtus nii. Ja nii ongi," ütles sünnipäevalaps külalistele. Oma kõrge ea põhjuseks peab ta aktiivset sportimist.