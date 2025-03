Lääne-Virumaa Keskraamatukogust saab Rakvere Raamatukogu

Rakvere raamatukogu arendusspetsialist Tiina Kriisa ütles, et nimemuutus tugineb Rakvere linnavolikogu otsusel, kes kinnitas põhimääruse muutmise. Nimevahetus on tingitud kavandatud rahvaraamatukogude seaduse muutmisest, mille järgi praegused maakonnaraamatukogud senisel kujul kaovad. "Maakondlikud ülesanded - nõustamine, koolituste korraldamine, kogude komplekteerimine - kaotatakse kahes etapis: 2026. ja 2027. aastal. Edaspidi jäävad need ülesanded riigiüleselt rahvusraamatukogu korraldada," selgitas Tiina Kriisa.

Rakvere raamatukogu direktor Kaili Õunapuu-Seidelberg rääkis, et inimesed on keskraamatukogu ikka Rakvere raamatukoguks nimetanud ning nüüd võimaldab keskkogu staatuse kadumine sellele nimele ka ametlikult üle minna. "See on olnud inimestele hästi suupärane ja nüüd on nimemuutuseks õige hetk," kinnitas ta.