​Nüüd lähevad pargi loomise tööd edasi ning juured loodetakse mulda saada rohkematelgi puudel: ootel on neid 89. Kadrina vallavalitsus kutsub inimesi endale puud valima ja istutustöödel käsi külge lööma. Valik on suur: puude hulgas on 15 punast hobukastanit, kuus hõbevahtrat, viis arukaske, 14 harilikku vahtrat, 23 serbia kuuske ja 26 keerdmändi.​