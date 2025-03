Kolumn: hommik teeb õhtu ja öö

Mõtlen endast. Mõtlen oma lastest. Lõpuks on nemad need, kes mind juhivad. Mõtlen oma perest, keda juhin mina. Meid on kokku neli. Mõtlen, kuidas me omavahel neljakesi elame. Tegelikult elame nagu muiste, oma vigade ja rõõmudega. Meil kõigil on omad ülesanded. Kõik pakivad hommikul end oma kookonitest lahti ja on ootusärevad. Eilne päev andis meile tänaseks uued ülesanded. Aga tänane hommik andis põhjuse kõnelda lastega igapäevasest viisakusest. Nad saavad peagi neljaseks ja unustavad mõnikord. Unustavad öelda tere, unustavad aitähid ja loomulikult unustavad ka maailma kõige lihtsama võlusõna «palun».