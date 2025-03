Rakvere ümbruse kergliiklusteedele lisandub viiekilomeetrine lõik

​Vinni valla ehitusspetsialist Raido Tetto rääkis, et uus kergliiklustee on projekti põhjal 5,2 kilomeetri pikkune. "Projekt on olemas, aga üks jupike on vaja ümber projekteerida," lausus ta. "Ehitusega on plaanis alustada aprillis ja tee peaks valmima oktoobris."