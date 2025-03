Suvesaund: teeme tutvust žürii liikmetega

Peep Veedla

Peep Veedla on Virumaa Teataja lugejatele tuttav, tema põhjalikud linnulood ja -raamatud, taskuteatmikud, linnuluuletused ja -retked on armastatud ja oodatud. Muusikaprodutsendina on Veedla olnud ka bändide Vanilla Ninja ja Nexus loomise juures. Ta oli 1996. aastal plaadifirma Top Ten asutaja ja juht. Konkursi «Eesti muusikaauhinnad» žüriis on ta osalenud selle mõõduvõtu ellukutsumisest alates. Lisaks on ta korraldanud lugematul arvul kontserte, ning veab vankumatult eest festivali Viru Folk, kus tänavu annab Peep Veedla kutsel kontserdi ka möödunudaastase Suvesaundi võitja Metslind.



Tänavu pälvis Peep Veedla muusikaelu edendamise eest president Alar Kariselt teenetemärgi. Samamoodi, nagu ta koolitatud kõrv määrab ära, milline on iga linnu oma laul, tajub ta, kas muusikas on olemas see salapärane miski.

Miks olete taas nõus žürii töös osalema? Mis selle töö juures kõige toredam on?

See on minu jaoks ainus võimalus maakonna muusikaloomega kursis olla, sest ega ma muidu tõenäoliselt ei kuulaks neid lugusid või kuulaks kaootiliselt. Aga kuna olen ka «Eesti muusikaauhindade» žürii väga pikaajaline liige, on hea, kui lisaks kogu Eestis loodava muusikaga on võrdluseks ka kodumaakonna oma.

Mis nõu annaksite konkursil osalejatele? Milline lugu on teie hinnangul hea lugu?