Kui teie kabinetti astusin, ütlesite, et panete kirja ja kaardistate Virumaa kollektiivide hetkeseisu. Milline see seis meil peo eel on, kui mõtlete neile, kes peole pürgivad?

Ma võin öelda nii palju, et meil on 90 kollektiivi, kes kõik protsessis osalevad ja peoks ettevalmistusi teevad. Seis on selline, et esimene eelproovide ring on tehtud ja me olime esimesed, kes alustasid juba ka teist ringi. Meil on sega- ja lastekoorid teise ringi juba ära teinud (lehe ilmumise ajaks on eelproovide ringi lõpetanud ka poistekoorid – toim).