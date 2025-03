Rajooni laulupeokomisjoni koosolekul olid kõne all ettevalmistused 1975. aasta üldlaulupeoks. Rahvatantsurühmade tasemest andis ülevaate Maie Orav. Ta märkis, et üldiselt jäädi Rakvere rajooni tantsurahvaga rahule. Selle eest suur tänu meie tugevatele tantsupedagoogidele. Väljavaated pääseda suurele peole on 25 rühmal, mis teeb kokku enam kui 400 tantsijat.