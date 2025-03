Kroonikeskuse inva-WC kasutamine on tarbetult keeruline

"WC uks oli lukus ning puudus igasugune info, kuidas sinna sisse saada, uksel polnud ka silti. Pöördusin Selveri juures olevasse infoletti, et ehk sealt saan vastuse, kuidas WCsse pääseda. Sealt öeldi, et inva-WC võti on turvamehe käes, keda ei olnud aga hetkel majas ja ei teatud ka, millal tuleb," rääkis naine,