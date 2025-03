Õmblusettevõte kinkis lastekaitse ühingule hulga niidirulle

"Need õmblusniidid, tõmblukud ja nööbid olid meil Segersis tootmises kasutusel, aga mõni toode võeti tootmisest maha ja nõnda paljud tarvikud jäid lihtsalt seisma. Ma mõtlesin, et kuna nad meil kasutust ei leia, siis me annetame need lastekaitse ühingule," rääkis ettevõtte müügiesindaja Jevgenia Veiherman.