Ilm tuleb suviselt soe ning soosib päikesevarjutuse jälgimist

Terves riigis on laupäeval enamasti päikesepaisteline ilm, lubab keskkonnaagentuuri ilmateenistus. Puhub lõunakaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on 10 kuni 16, tuulepealsel rannikul kuni 5°C. Laupäeva ööl vastu pühapäeva hakkab lääne poolt pilvisus tihenema, kuid Ida-Eestis on jätkuvalt pilvitu. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni 5 kraadi.