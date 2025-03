Kaherattalise sohver sõitis jõe kaldal metallpiirdesse

20. märtsi seisuga on Lääne-Virumaal toimunud 11 liiklusõnnetust, milles on viga saanud 15 inimest. Jaanuaris toimus neli, veebruaris kaks ja märtsis viis õnnetust. Viiel korral on tegu olnud kahe või enama sõiduki omavahelise kokkupõrkega, nelja õnnetuse puhul oli tegu ühesõidukiõnnetusega.

​Kuigi suverehvide kasutamine on juba mõnda aega lubatud ja ilmad on kevadiselt soojad, siis näiteks sünoptik Kairo Kiitsak hoiatab, et rehvivahetusega tasuks veel oodata. "Suure tõenäosusega kostitatakse ka aprilli esimeses pooles meid osadel päevadel veel lörtsi- ja lumesadudega ning ka öised kerged miinuskraadid on sel ajal aktuaalsed." kirjutas ta oma sotsiaalmeediapostituses.