Fotod Suurtükiväelased lasid uue relva torud tolmust puhtaks

Pealkirjas mainitud "torud tolmust puhtaks" tasub võtta pigem ilukirjandusliku liialdusena, sest aasta alguses Eestisse jõudnud Prantsusmaa kaitsetööstushiiu KNDS tehasest välja veerenud masinad kaasati koheselt õppeprogrammi. Veebruarikuu lõpus alanud õpe kulmineeruski nüüd, kui meeskonnad said teha oma elu ja Eesti kaitseväe esimesed paugud Caesari relvasüsteemist.

​Olgugi, et tegu oli lahinguolukorras kasutatavast laengust väiksemaga, siis ühe Caesari meeskonna ülem nooremseersant Joonatan Pajuväli oli peale harjutust silmnähtavalt rahul, sest õppe käigus tehtud asjad tulid hästi välja. "Eks me sellepärast tegimegi neid asju enne kuivalt läbi harjutanud, et täna saaks esimest korda päris asja teha," tõdes Pajuväli.