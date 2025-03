Galerii Tarvas võttis veerand tuhande silmapaari ees kindla võidu

​Mängu lõppskoori vormistas 70. minutil Karel Liblekas, kes nurgalöögi järgsest olukorrast mänguvahendi väravavõrku kõmmutas. "Super tunne!" võttis mängu kokku Tarva poolkaitsja Siim Rannamäe. "Publik on ju alati kaheteistkümnes mängija väljakul, loodame, et edaspidi tullakse ka. Aga 3:0 seis, ütleme nii, et meie lahendasime ära ja nemad mitte. Nii lihtne see jalgpall ongi," tõdes mängumees.