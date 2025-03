Eesti parima toidutoote tiitlit püüab kuus Virumaa ettevõtet

Sel nädalal asub Eesti parima toiduaine konkursi komisjon hindama Eesti väikeettevõtete toidutooteid, et selgitada parimad piirkondade lõikes. Väiketootjate voorus osaleb tänavu 38 kodumaist ettevõtet, kes on konkursile üles seadnud üle 50 uudistoote.​

2025. aasta konkursil on suurenenud osalejate arv – kui möödunud aastal võistles väikeettevõtete voorus 30 tootjat, siis tänavu kaheksa võrra rohkem. Konkurssi korraldava Toiduliidu juht Sirje Potisepp rõhutas, et kui suurtootjad tagavad Eesti toidujulgeoleku, väärindades suuri koguseid kohalikku toorainet, siis väikeettevõtted hoiavad elus piirkondlikke toidukultuuri eripärasid ja rikastavad meie toidulauda omalt poolt. "Väikeettevõtted toovad meie toidulauale mitmekesised ja põnevad tooted, mis on sageli valmistatud käsitööna. See võimaldab kohati teha keerukamaid tooteid ja kasutada mitte nii tavapäraseid koostisaineid," sõnas Sirje Potisepp.